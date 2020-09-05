Легендарный тренер Евгений Трефилов отмечен почётным знаком Минспорта России

Легендарный гандбольный тренер Евгений Трефилов, под руководством которого женская сборная России завоевала золотые медали Олимпийских игр — 2016 в Рио-де-Жанейро, отмечен почётным знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта». Награду Трефилову вручил лично министр спорта Олег Матыцин.

«За существенный вклад в дела физической культуры и спорта наградить почётным знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта» первого вице-президента Федерации гандбола России, главного тренера женского клуба Суперлиги «Кубань» Евгения Васильевича Трефилова», — говорится в приказе о награждении.

Накануне Трефилову исполнилось 65 лет. Под его руководством женская сборная России выиграла не только Олимпийские игры 2016 года, но и четыре раза побеждала на чемпионатах мира.