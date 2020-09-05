Евгений Трефилов: великий ли я? Нет, так говорить нельзя

Легендарный гандбольный тренер Евгений Трефилов, под руководством которого женская сборная России завоевала золотые медали Олимпийских игр — 2016 в Рио-де-Жанейро, сообщил, что не считает себя великим тренером.
Трефилов — первый вице-президент Федерации гандбола России и главный тренер женского клуба Суперлиги «Кубань». Накануне ему исполнилось 65 лет. Под руководством Трефилова женская сборная России выиграла не только Олимпийские игры 2016 года, но и четыре раза побеждала на чемпионатах мира.
«Великий ли я? Нет, так говорить нельзя. Таких великих в России очень много, в каждом городе есть. Сегодня с нами Владимир Салманович Максимов, в него сейчас летят кирпичи и всё что угодно, но вот он действительно великий. Я краснею, когда мне начинают так говорить. Как можно сравнивать с Максимовым?» — приводит слова Трефилова ТАСС.
Трефилов сообщил, что не хотел торжеств по случаю своего дня рождения, однако глава Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв убедил его согласиться на праздник.
«День рождения я всегда отмечал скромно, но спасибо нашему президенту, он всё организовал. Я десять раз пытался отвертеться, даже был готов взять справку о том, что у меня коронавирус, лишь бы только этого не делать. Но он настоял. Сейчас очень приятно», — сказал Трефилов.
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