Погачар выиграл девятый этап «Тур де Франс», Роглич вышел в лидеры общего зачёта

Словенский гонщик команды UAE-Team Emirates Тадей Погачар выиграл 9-й этап веломногодневки «Тур де Франс». В одно время с победителем финишировал его соотечественник Примож Роглич из Jumbo-Visma, который вышел в лидеры общего зачёта.

Третьим финишную черту пересёк швейцарец Марк Хирши из команды Sunweb.

Велошоссе. «Тур де Франс». 9-й этап. По – Ларенс, 153 км

1. Тадей Погачар (Словения, UAE-Team Emirates) – 3:55.17.

2. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) – то же время.

3. Марк Хирши (Швейцария, Sunweb) – то же время.

73. Ильнур Закарин (Россия, CCC) – отставание 22.42.

93. Павел Сиваков (Россия, INEOS Grenadiers) – +26.52.

Общий зачёт после 9-го этапа

1. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) – 38:40.01.

2. Эган Берналь (Колумбия, INEOS Grenadiers) — +0.21.

3. Гийом Мартин (Франция, Cofidis, Solutions Crédits) — +0.28…

28. Ильнур Закарин (Россия, CCC) – +33.53.

166. Павел Сиваков (Россия, INEOS Grenadiers) – +2:39.54.