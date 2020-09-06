Погачар выиграл девятый этап «Тур де Франс», Роглич вышел в лидеры общего зачёта

Словенский гонщик команды UAE-Team Emirates Тадей Погачар выиграл 9-й этап веломногодневки «Тур де Франс». В одно время с победителем финишировал его соотечественник Примож Роглич из Jumbo-Visma, который вышел в лидеры общего зачёта.
Третьим финишную черту пересёк швейцарец Марк Хирши из команды Sunweb.
Велошоссе. «Тур де Франс». 9-й этап. По – Ларенс, 153 км
1. Тадей Погачар (Словения, UAE-Team Emirates) – 3:55.17.
2. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) – то же время.
3. Марк Хирши (Швейцария, Sunweb) – то же время.
73. Ильнур Закарин (Россия, CCC) – отставание 22.42.
93. Павел Сиваков (Россия, INEOS Grenadiers) – +26.52.
Общий зачёт после 9-го этапа
1. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) – 38:40.01.
2. Эган Берналь (Колумбия, INEOS Grenadiers) — +0.21.
3. Гийом Мартин (Франция, Cofidis, Solutions Crédits) — +0.28…
28. Ильнур Закарин (Россия, CCC) – +33.53.
166. Павел Сиваков (Россия, INEOS Grenadiers) – +2:39.54.
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