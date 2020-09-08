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Директор «Тур де Франс» заразился коронавирусом

Директор «Тур де Франс» заразился коронавирусом
Другие / Велоспорт 0

Директор веломногодневки «Тур де Франс» Кристиан Прюдомм заразился коронавирусной инфекцией, сообщает L'Equipe. Как и все участники гонки, в выходной день, 7 сентября, он прошёл тест на COVID-19, который оказался положительным.

Также заражёнными оказались четверо сотрудников команд Team Cofidis, AG2R La Mondiale, Ineos Grenadiers и Mitchelton-Scott. Они были вынуждены покинуть соревнования. Результаты тестов всех гонщиков отрицательные.

Прюдомм покинет соревнования на одну неделю, до следующего дня отдыха. Временно исполнять его обязанности будет Франсуа Лемаршан. Также стало известно, что накануне Прюдомм общался с премьер-министром Франции Жаном Кастексом, который также пройдёт тестирование на COVID-19.

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