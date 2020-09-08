Ирландец Беннетт выиграл 10-й этап «Тур де Франс», словенец Роглич лидирует в общем зачёте

Ирландец Сэм Беннетт из команды Deceuninck — Quick Step стал победителем десятого этапа веломногодневки «Тур де Франс». Беннет выиграл финишный спурт у австралийца Калеба Юэна из Lotto–Soudal и словака Петера Сагана из Bora–Hansgrohe.

В общем зачёте лидирует словенец Примож Роглич из Jumbo-Visma. Россиянин Ильнур Закарин из ССС занимает 32-е место (отставание 39 минут 18 секунд).

Велошоссе. «Тур де Франс». 10-й этап. Ле-Шато-д’Олерон – Сен-Мартен-де-Ре, 168,5 км

1. Сэм Беннет (Ирландия, Deceuninck – Quick Step) – 3:35.22.

2. Кэлеб Юэн (Австралия, Lotto Soudal) – то же время.

3. Петер Саган (Словакия, BORA-Hansgrohe) – то же время….

98. Павел Сиваков (Россия, INEOS) – отставание 5.25…

118. Ильнур Закарин (Россия, CCC) – то же время.

Общий зачёт после 10-го этапа

1. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) – 42:15.23.

2. Иган Арли Берналь (Колумбия, INEOS) – +0.21.

3. Гийом Мартен (Франция, Cofidis) – +0.28…

32. Ильнур Закарин (Россия, CCC) – +39.18…

163. Павел Сиваков (Россия, INEOS) – +2:47.02