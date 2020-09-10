«Норильский никель» впервые выиграл Кубок России по мини-футболу

«Норильский никель» в драматичной борьбе впервые стал обладателем Кубка России по мини-футболу. В первой финальной встрече, которая состоялась ещё 13 марта в Норильске, хозяева победили со счётом 1:0. В связи с пандемией коронавируса проведение ответной встречи стало возможно лишь спустя почти полгода.

«Газпром-Югра» вышел вперёд благодаря голу Николая Шистерова. За три минуты до конца встречи счёт сравнял Владислав Шаяхметов. Югорчанам нужно было в оставшееся время забивать дважды для завоевания трофея, но времени хватило лишь на один гол — отличился Иван Чишкала.

«Основная установка была такая – уверенно сыграть в обороне. Впереди у нас, конечно, многое не получалось, но мы старались искать свои моменты», — сказал после игры главный тренер «Норильского никеля» Евгений Куксевич.