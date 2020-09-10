Ильнур Закарин сломал ребро и снялся с «Тур де Франс»

Российский велогонщик Ильнур Закарин, выступающий за команду ССС, вынужден сняться с велогонки «Тур де Франс». Спортсмен получил перелом ребра.

Закарин получил травму при падении на 11-м этапе вчера, 9 сентября. Спортсмен решил выйти на старт 12-го этапа сегодня, 10 сентября. Как сообщает пресс-служба «Тур де Франс», Закарин вынужден был сойти с гонки на 12-м этапе.

«Вчера сломал ребро. Больно, конечно. Плохо спал прошлой ночью. Доктора спросили, смогу и хочу ли я продолжать, решили, что сегодня стартую, а как будет дальше, посмотрим», — приводит слова Закарина «Р-Спорт».

Вот каким было положение в общем зачёте после 11-го этапа.

Велошоссе. «Тур де Франс». 11-й этап. 167,5 км

1. Калеб Юэн (Австралия), Lotto Soudal — 4:00.01

2. Петер Саган (Словакия), Bora-Hansgrohe — то же время

3. Сэм Беннетт (Ирландия), Deceuninck – Quick Step — то же время

...126. Павел Сиваков (Россия), Ineos — +4.25

...136. Ильнур Закарин (Россия), CCC Team — +4.25.

Общий зачёт после 11-го этапа

1. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) – 46:15.24

2. Иган Арли Берналь (Колумбия, INEOS) – +0.21

3. Гийом Мартен (Франция, Cofidis) – +0.28.