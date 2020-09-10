Мужская сборная России по гандболу сыграет с Беларусью в первом матче чемпионата мира
Мужская сборная России по гандболу сыграет с национальной сборной Беларуси в первом матче чемпионата мира 2021 года в Египте, сообщает пресс-служба Международной федерации гандбола (IHF).
Помимо сборных России и Беларуси в группе H выступят Словения и Южная Корея.
Гандбол. Чемпионат мира 2021 года. Календарь матчей сборной России
Беларусь — Россия — 14 января 2021 года.
Россия — Словения — 16 января.
Южная Корея — Россия — 18 января.
Всего в турнире примут участие 32 сборные. Для выхода в следующий групповой раунд соревнований сборной России необходимо занять хотя бы третье место в группе. По две лучшие команды из четырёх групп второго этапа выйдут в четвертьфинал турнира. Финал соревнований состоится 31 января.
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