Мужская сборная России по гандболу сыграет с Беларусью в первом матче чемпионата мира

Мужская сборная России по гандболу сыграет с национальной сборной Беларуси в первом матче чемпионата мира 2021 года в Египте, сообщает пресс-служба Международной федерации гандбола (IHF).

Помимо сборных России и Беларуси в группе H выступят Словения и Южная Корея.

Гандбол. Чемпионат мира 2021 года. Календарь матчей сборной России

Беларусь — Россия — 14 января 2021 года.

Россия — Словения — 16 января.

Южная Корея — Россия — 18 января.

Всего в турнире примут участие 32 сборные. Для выхода в следующий групповой раунд соревнований сборной России необходимо занять хотя бы третье место в группе. По две лучшие команды из четырёх групп второго этапа выйдут в четвертьфинал турнира. Финал соревнований состоится 31 января.