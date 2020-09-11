Гимнастка Солдатова показала фото в облегающем топе и обратилась с вопросом к подписчикам

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике россиянка Александра Солдатова опубликовала новую фотографию на своей странице в «Инстаграме». На снимке спортсменка одета в облегающий топ.

«У меня есть вопрос к каждому из вас, и мне будет безумно интересно почитать всё, что вы напишете. Что на данный момент для тебя самое главное в жизни? Что имеет значение?» — подписала она фото.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Александры Солдатовой.

Вот что написали подписчики в комментариях.

«Однозначно семья. Дети — это главное предназначение каждой женщины».

«Прожить эту жизнь, чтобы не было стыдно. Вот самое главное в жизни, а всё остальное — иллюзия».

«Самое главное, когда проснёшься утром, — это знание и ощущение, что у тебя есть ноги, руки, глаза и ты можешь многое сделать сам. Как только хотя бы временно этого лишаешься, ты понимаешь, что многое остальное просто не важно».

22-летняя Александра Солдатова — чемпионка мира в командном зачёте (2014, 2015, 2018), чемпионка мира в упражнении с лентой (2018), чемпионка Европы в командном зачёте (2015, 2017, 2019), чемпионка России в индивидуальном многоборье (2016).