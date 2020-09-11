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Мартинес выиграл 13-й этап «Тур де Франс», Роглич сохранил лидерство в общем зачёте

Мартинес выиграл 13-й этап «Тур де Франс», Роглич сохранил лидерство в общем зачёте
Другие / Велоспорт 0

Колумбийский велогонщик команды EF Pro Cycling Даниэль Мартинес одержал победу на 13-м этапе веломногодневки «Тур де Франс». Четыре секунды спустя у вершины самого высокого в Европе потухшего вулкана Пюи Мари финишировал немец Леннард Кемна, через 51 секунду — его соотечественник Максимилиан Шахманн (оба — BORA — hansgrohe).

Лидерство в общем зачёте сохранил словенец Примож Роглич из Jumbo-Visma. Его соотечественник Тадей Погачар (UAE-Team Emirates) поднялся на второе место.

Велошоссе. «Тур де Франс». 13-й этап. Шатель-Гийон – Пюи Мари, 191,5 км

1. Даниэль Мартинес (Колумбия, EF Pro Cycling) – 5:01.47.
2. Леннард Кемна (Германия, BORA — hansgrohe) – отставание 0.04.
3. Максимилиан Шахман (Германия, BORA — hansgrohe) — +0.51…
35. Павел Сиваков (Россия, INEOS Grenadiers) — +10.26.

Общий зачёт после 13-го этапа

1. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) – 56:34.35.
2. Тадей Погачар (Словения, UAE-Team Emirates) – +0.44
3. Иган Арли Берналь (Колумбия, INEOS Grenadiers) – +0.59…
126. Павел Сиваков (Россия, INEOS Grenadiers) – +2:59.23.

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