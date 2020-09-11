Контракт с тренером российских гандболисток будет продлён до конца сезона-2020/2021

Исполком Федерации гандбола России (ФГР) согласовал продление контракта с главный тренером женской национальной сборной Амбросом Мартином, сообщает пресс-служба ФГР. Новое соглашение с 52-летним испанским специалистом будет рассчитан до конца сезона-2020/2021.

Мартин возглавил женскую сборную России в августе 2019 года, сменив на этом посту перенесшего операцию на сердце Евгения Трефилова. Испанский специалист став первым иностранным главным тренером в истории сборной России. В декабре 2019 года под его руководством гандболистки сборной России стали бронзовыми призёрами чемпионата мира в Японии, впервые за десять лет завоевав медали первенства планеты.

С 2018 по 2020 год Мартин возглавлял клуб «Ростов-Дон», который под его руководством по два раза выиграл чемпионат и Суперкубок России, стал победителем Кубка страны, занял второе место в Лиге чемпионов — 2018/2019. В июле 2020 года Мартин досрочно покинул пост главного тренера ростовского клуба.