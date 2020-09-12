Международная организация опасается тайной казни арестованного в Иране борца Навида Афкари

Международная организация Amnesty International, насчитывающая более 3 млн сторонников, работающих над защитой прав человека, вступила в борьбу за судьбу 27-летнего иранского борца Навида Афкари, приговорённого к двум смертным казням на родине за участие в акциях протеста против правительства страны, сообщает Globo Esporte.

Вышеупомянутая организация, уже инициировала запросы в Международный олимпийский комитет (МОК), чтобы те, в свою очередь, помогли со своей стороны предотвратить казнь Афкари.

Amnesty International опубликовал на официальном сайте текст, в котором говорится, что иранские власти должны немедленно раскрыть судьбу и местонахождение спортсмена, которому угрожает неминуемая опасность тайной казни.

Напомним, что Навида обвинили в том, что он сформировал группу действий против иранского режима, убил охранника и активно участвовал в демонстрациях сразу в нескольких городах Ирана. Он и его братья пытались обжаловать приговор, но их просьбы были отклонены. Ходатайство Навида Афкари о пересмотре приговора также было отклонено Верховным судом. Его родители написали письмо главе судебной власти Эбрагиму Раиси, в котором осуждают, что признания были получены под пытками, и просят вмешаться в дело.

Ранее с защитой иранского спортсмена выступили глава UFC Дана Уайт и президент США Дональд Трамп. Об этом можно прочитать на «Чемпионате».