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Белоногофф: мне дали понять, что с моим русским именем я не подхожу сборной Великобритании

Белоногофф: мне дали понять, что с моим русским именем я не подхожу сборной Великобритании
Другие / Водные виды спорта 0

Пловчиха Татьяна Белоногофф рассказала о причинах смены спортивного гражданства с британского на российское. Процедура была официально завершена 10 сентября — спортсменка может представлять Россию на международных соревнования.

«Нужно быть политкорректной в этом вопросе. Если откровенно, в Великобритании мне не светило попасть в сборную. У них довольно субъективный выбор, в России — более объективный. Здесь если показал результат, то тебя взяли, не показал — не взяли. В Англии с моим двойным гражданством, русским именем и не совсем английским характером я не подходила сборной. Мне дали это понять», — цитирует Белоногофф «Матч ТВ».

19-летняя спортсменка родилась в Великобритании, но её мать — россиянка. В 2019 году Белоногофф переехала в Санкт-Петербург, где и проводит тренировки.

Белоногофф победила на дистанции 50 метров брассом на юниорском чемпионате Европы 2018 года, который проходил в Хельсинки (Финляндия). На чемпионате Великобритании 2019 года заняла третье место на той же дистанции и была второй на стометровке брассом.

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