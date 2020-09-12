Датчанин Андерсен выиграл 14-й этап «Тур де Франс»

Датский велогонщик команды Sunweb Сёрен Краг Андерсен выиграл 14-й этап «Тур де Франс» с финишем в Лионе. В результате финишного спурта Андерсен на 15 секунд опередил всех преследователей.

В общем зачёте по-прежнему лидирует словенец Примож Роглич (Jumbo-Visma).

Велошоссе. «Тур де Франс». 14-й этап. Клермон-Ферран — Лион, 194 км

1. Сёрен Краг Андерсен (Дания, Sunweb) – 4:28.10.

2. Лука Мезгец (Словения, Mitchelton-Scott) – отставание 0.15.

3. Симоне Консонни (Италия, Cofidis) – то же время…

76. Павел Сиваков (Россия, INEOS) – +6.42.

Общий зачёт после 14 этапов

1. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) – 61:03.00.

2. Тадей Погачар (Словения, UAE-Team Emirates) – +0.44.

3. Иган Берналь (Колумбия, INEOS) – +0.59…

117. Павел Сиваков (Россия, INEOS) – +3.05.50.