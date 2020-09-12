Датчанин Андерсен выиграл 14-й этап «Тур де Франс»

Датский велогонщик команды Sunweb Сёрен Краг Андерсен выиграл 14-й этап «Тур де Франс» с финишем в Лионе. В результате финишного спурта Андерсен на 15 секунд опередил всех преследователей.
В общем зачёте по-прежнему лидирует словенец Примож Роглич (Jumbo-Visma).
Велошоссе. «Тур де Франс». 14-й этап. Клермон-Ферран — Лион, 194 км
1. Сёрен Краг Андерсен (Дания, Sunweb) – 4:28.10.
2. Лука Мезгец (Словения, Mitchelton-Scott) – отставание 0.15.
3. Симоне Консонни (Италия, Cofidis) – то же время…
76. Павел Сиваков (Россия, INEOS) – +6.42.
Общий зачёт после 14 этапов
1. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) – 61:03.00.
2. Тадей Погачар (Словения, UAE-Team Emirates) – +0.44.
3. Иган Берналь (Колумбия, INEOS) – +0.59…
117. Павел Сиваков (Россия, INEOS) – +3.05.50.
- 12 сентября 2020
-
21:01
-
19:01
-
16:59
-
15:56
-
14:59
-
12:19
-
01:54
-
00:52
-
00:21
- 11 сентября 2020
-
23:34
-
20:13
-
19:56
-
19:21
-
17:25
-
16:02
-
14:05
-
13:33
-
11:18
-
10:05
-
09:18
- 10 сентября 2020
-
23:33
-
22:47
-
21:58
-
20:04
-
19:13
-
19:00
-
17:31
-
17:18
-
16:28
-
15:42
-
15:35
-
15:27
-
11:16
-
10:34
-
10:14