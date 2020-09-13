Екатерина Конева — о ситуации с ВФЛА: обидно, что не могу реализовать себя

Серебряный призёр чемпионата мира 2013 года Екатерина Конева после победы на чемпионате России в Челябинске выразила мнение о невозможности выступления на международном уровне даже в нейтральном статусе.
«Когда ты выезжал и прыгал там, это другие эмоции и ощущения. После возвращения в Россию тебя узнают и тобой гордятся. А сейчас приходится выступать только здесь, и я не говорю, что это плохо, но это рядовые старты. Конечно, мы всегда готовились к чемпионату страны, но это всегда был отборочный старт, на чемпионаты Европы и мира, на Олимпиады. И вот уже пятый год длится вся эта канитель. Тяжело и обидно. Мне обидно, что я не могу реализовать себя, исчезает интерес. Я выхожу, порой травмированная, и думаю: «Снова травма, снова прыгаем, просто прыгаем, без титулов», — приводит слова Коневой «Матч ТВ».
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