Мария Ласицкене: в какой-то момент поняла, что спасать наши карьеры не будут

Трёхкратная чемпионка мира Мария Ласицкене, специализирующаяся на прыжках в высоту, прокомментировала победу на чемпионате России по лёгкой атлетике с результатом 1,92 метра. Старт стал для спортсменки первым в сезоне.
«Планов на этот чемпионат и сезон вообще не было, задач по результату не ставилось, сложно что-то загадывать. Настроение, естественно, в подготовительном периоде было не очень, потому что не было нейтрального статуса, и я понимала, что сезон уходит куда-то в космос. Какое-то время назад это не беспокоило никак, но сейчас бороться с такими мыслями сложнее.
С марта в голове сидит и бесит ситуация со статусом — больше, чем проблемы из-за коронавируса. Да, я тренировалась дома, в коридоре, на асфальте перед домом. ОФП мы заложили, и тренера всё устраивало, правда, пришлось брать вынужденную паузу на месяц и закладывать ОФП дважды, потому что такой длительный период я бы форму без прыжков не удержала. Наконец, когда нас пустили в манеж ЦСКА и начали прыгать, технически всех тоже всё устраивало.
Собиралась на этап «Бриллиантовой лиги» в Монако? Да, было всё готово, меня там ждали, да и 8 сентября в Германии тоже ждали. Виза есть, всё есть, но карьеры спортсменов не стоят у кое-кого на первом месте. Ни с кем из ВФЛА я не общаюсь, весной всё стало понятно. Я много с кем общалась, и не только из ВФЛА, но и из других организаций, но в какой-то момент поняла, что платить и спасать наши карьеры не будут», — приводит слова Ласицкене сайт «Матч ТВ».
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