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Норвежским лыжникам ввели ограничения на общение с журналистами

Норвежским лыжникам ввели ограничения на общение с журналистами
Другие / Лыжный спорт 0

В контрактах норвежских лыжников изменили пункт о взаимодействиях с представителями СМИ, запретив спортсменам говорить всё, что им хочется. Также лыжники получат более подробные указания о том, что им можно публиковать в соцсетях.

«Спортсмены должны ознакомиться с текущим медиапланом и действовать в соответствии с ним. Контакт спортсмена со спортивными СМИ должен происходить по согласованию с федерацией. Любые конфликты и разногласия внутри федерации или с федерацией должны разрешаться внутренними силами, насколько это возможно», – цитирует соответствующий пункт контракта VG.

Издание также приводит пояснение, сделанное менеджером по связям с общественностью Эспен Граффом: «Мы посчитали, что теперь нужно интерпретировать общение со СМИ так, и пункт был изменён. У нас уже было несколько случаев, когда спортсмены сказали СМИ то, что хотели, тем самым раскритиковав федерацию. Было бы разумно внести коррективы, чтобы адаптировать контракт к реальности, в которой мы живём».

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