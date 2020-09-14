Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Йейтс выиграл веломногодневку «Тиррено-Адриатико», Власов стал пятым

Йейтс выиграл веломногодневку «Тиррено-Адриатико», Власов стал пятым
Другие / Велоспорт 0

Британский гонщик Саймон Йейтс из команды Mitchelton-Scott стал победителем веломногодневки «Тиррено-Адриатико», которая проходила по дорогам Италии. Лучшим из россиян в итоговом зачёте стал Александр Власов из команды «Астана», занявший пятое место. От Йейтса Власов за восемь этапов отстал почти на минуту.

Велошоссе. «Тиррено – Адриатико». Итоговый зачёт

1. Саймон Йейтс (Великобритания, Mitchelton-Scott) – 32:07.34
2. Герейнт Томас (Великобритания, INEOS Grenadiers) – отставание 0.17.
3. Рафал Майка (Польша, BORA-Hansgrohe) – +0.29
4. Вилко Кельдерман (Нидерланды, Sunweb) – +0.56
5. Александр Власов (Россия, «Астана») – +0.58
6. Фаусто Маснада (Италия, Deceuninck – Quick Step) – +1.18…
21. Денис Некрасов (Россия, «Газпром-Русвело») – +8.28…
36. Павел Кочетков (Россия, CCC) – +16.55…
91. Крис Фрум (Великобритания, INEOS Grenadiers) – +1:02.52…
95. Иван Ровный (Россия, «Газпром-Русвело») – 1:04.55…
140. Игорь Боев (Россия, «Газпром-Русвело») – 1:34.36.

Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020