Действующий чемпион Эган Берналь снялся с «Тур де Франс»

Действующий чемпион колумбиец Эган Берналь из команды Ineos снялся с веломногодневки «Тур де Франс», сообщает пресс-служба организации.

«Мы приняли это решение, исходя из интересов Эгана. Он не только настоящий чемпион, который любит соревноваться, но и молодой гонщик, у которого впереди много гонок. В данный момент мы считаем, что прекратить выступление на „Тур де Франс“ будет разумнее», — говорится в заявлении команды, опубликованном на официальном сайте.

«Конечно, я хотел, чтобы „Тур де Франс“ завершилась для меня иначе, но я согласен, что это правильное решение в данной ситуации. Я очень уважаю эту гонку и уже жду возвращения сюда в будущем», — прокомментировал Берналь.

В общем зачёте «Тур де Франс» после 16 этапов Берналь занимает 16-е место.