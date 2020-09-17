Cтудент из Озёрска совершил прыжок на велосипеде между крышами десятиэтажных зданий

19-летний Марк Семёнов из Озёрска совершил прыжок на велосипеде с крыши одного десятиэтажного дома на крышу соседнего здания. Экстремал поднялся на многоэтажку, разогнался, сделав круг, и при помощи трамплина преодолел шестиметровое расстояние между домами. Соответствующее видео Марк выложила на своём YouTube-канале.

«Готовился примерно около месяца, замерял крышу, строил вылет и приземление всё это расставлял на земле замерял какое количество разгона имеется в запасе. Настраивал велосипед, подвеску – в основном подготовку байка осуществляли мастера – велик нужно было ускорить.



Что касается родственников, то мои родители восприняли это негативно, как, наверное, и любой родитель воспримет подобные новости. Они волнуются за мою жизнь, за моё здоровье, поэтому положительных комментариев они не дали. Друзья в свою очередь, узнав о прыжке, сказали, что я безбашенный, но все в целом поддерживали, кого просил – помогали, потому что в одного довольно трудно смастерить всё это дело, что касается трамплина и приземления, тем более нужно было всё поднять на крышу, собрать, в целом друзья положительно отнеслись к моему прыжку», — заявил Семёнов в интервью «Свердловскому областному телевидению».