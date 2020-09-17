Каролина Севастьянова показала пляжные фото в откровенном бикини

Олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье Каролина Севастьянова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» две фотографии. На снимках спортсменка, одетая в откровенное бикини, загорает на пляже.
«Воспоминания», — подписала она фотографии.
Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Каролины Севастьяновой.
Вот что написали подписчики в комментариях.
«Наши спортсменки — самые красивые! А гимнастки — самые лучшие в мире!»
«Детство, проведённое в спорте, наложило свой отпечаток».
«Приятно видеть, что заслуженная спортсменка заслуженно может достойно жить. Достояние наше».
25-летняя Севастьянова — олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье, чемпионка юношеских Олимпийских игр 2010 года в Сингапуре, заслуженный мастер спорта России. Спортсменка объявила о завершении карьеры после Олимпиады 2012 года в Лондоне.
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