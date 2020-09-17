Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Каролина Севастьянова показала пляжные фото в откровенном бикини

Каролина Севастьянова показала пляжные фото в откровенном бикини
Другие / Прочие виды спорта 0

Олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье Каролина Севастьянова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» две фотографии. На снимках спортсменка, одетая в откровенное бикини, загорает на пляже.

«Воспоминания», — подписала она фотографии.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Каролины Севастьяновой.

Вот что написали подписчики в комментариях.

«Наши спортсменки — самые красивые! А гимнастки — самые лучшие в мире!»
«Детство, проведённое в спорте, наложило свой отпечаток».
«Приятно видеть, что заслуженная спортсменка заслуженно может достойно жить. Достояние наше».

25-летняя Севастьянова — олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье, чемпионка юношеских Олимпийских игр 2010 года в Сингапуре, заслуженный мастер спорта России. Спортсменка объявила о завершении карьеры после Олимпиады 2012 года в Лондоне.

«Какие ноги...» Подписчики оценили фото Каролины Севастьяновой в роскошном купальнике
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020