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Мария Ласицкене одержала победу на командном чемпионате России в Сочи

Мария Ласицкене одержала победу на командном чемпионате России в Сочи
Другие / Лёгкая атлетика 0

Трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене стала победительницей командного чемпионата России по лёгкой атлетике, который проходит в Сочи. Ласицкене победила с результатом 1,97 метра. Второе место заняла олимпийская чемпионка Анна Чичерова, третье — Татьяна Ермаченкова. Обе преодолели планку на высоте 1,90 м, но Чичеровой потребовалось меньше попыток.

Лучший результат летнего сезона в мире (2,00 м) принадлежит двум украинским прыгуньям в высоту — Юлии Левченко и Ярославе Могучих. У Ласицкене это второй турнир в летнем сезоне. На чемпионате страны в Челябинске Мария первенствовала с результатом 1,92 м. На международных стартах российские легкоатлеты из-за скандала с восстановлением федерации не выступают.

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