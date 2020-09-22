NFL оштрафовала три клуба и их тренеров более чем на $ 1 млн за отсутствие масок на матчах

Национальная футбольная лига (NFL) оштрафовала три клуба и их тренеров за отсутствие масок на прошедших воскресных матчах, сообщает CNN.

Тренер «Сиэтл Сихокс» Пит Кэрролл за отсутствие маски на матче с «Нью-Ингленд Пэтриотс» был оштрафован на $ 100 тыс., клуб выплатит штраф в размере $ 250 тыс. Аналогичные суммы придётся выплатить главным тренерам Кайлу Шэнахену, Вику Фанхио и их клубам («Сан-Франциско Форти Найнерс» и «Денвер Бронкос» соответственно).

Неделю назад вице-президент NFL Трой Винсент сообщил клубам, что во время матчей тренерский штаб обязан носить маски, а несоблюдение действующих протоколов безопасности приведёт к соответствующим санкциям.

101-й сезон NFL стартовал 10 сентября и завершится 3 января 2021 года.