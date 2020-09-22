NFL оштрафовала три клуба и их тренеров более чем на $ 1 млн за отсутствие масок на матчах
Национальная футбольная лига (NFL) оштрафовала три клуба и их тренеров за отсутствие масок на прошедших воскресных матчах, сообщает CNN.
Тренер «Сиэтл Сихокс» Пит Кэрролл за отсутствие маски на матче с «Нью-Ингленд Пэтриотс» был оштрафован на $ 100 тыс., клуб выплатит штраф в размере $ 250 тыс. Аналогичные суммы придётся выплатить главным тренерам Кайлу Шэнахену, Вику Фанхио и их клубам («Сан-Франциско Форти Найнерс» и «Денвер Бронкос» соответственно).
Неделю назад вице-президент NFL Трой Винсент сообщил клубам, что во время матчей тренерский штаб обязан носить маски, а несоблюдение действующих протоколов безопасности приведёт к соответствующим санкциям.
101-й сезон NFL стартовал 10 сентября и завершится 3 января 2021 года.
- 22 сентября 2020
-
12:36
-
12:12
- 21 сентября 2020
-
20:07
-
18:36
-
14:00
-
10:31
- 20 сентября 2020
-
23:27
-
21:15
-
20:41
-
18:22
-
16:01
-
15:27
-
14:05
- 19 сентября 2020
-
21:30
-
21:23
-
21:13
-
20:07
-
19:47
-
19:24
-
18:50
-
18:37
-
18:21
-
17:23
-
17:04
-
16:09
-
12:20
- 18 сентября 2020
-
20:05
-
17:23
-
16:36
-
13:50
-
12:06
-
11:56
-
11:35
-
09:42
-
00:33
Партнерский контент