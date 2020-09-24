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«Похрустим?» Гимнастка Селезнёва показала видео невероятной растяжки

«Похрустим?» Гимнастка Селезнёва показала видео невероятной растяжки
Другие / Прочие виды спорта 0

Российская гимнастка Екатерина Селезнёва опубликовала новое видео в своём «инстаграме». Спортсменка показала впечатляющую вертикальную растяжку, стоя на одной ноге.

«Вечер добрый! Похрустим?» — подписала она видео.

Вот что написали подписчики в комментариях.

«В вашем возрасте иметь такую физическую подготовку — я восхищена!»
«Ох-х-х, на себе прочувствовала этот хруст».
«Катя-я-я! Как ты это делаешь?! Ну просто шик!»

25-летняя Селезнёва завоевала на прошлогоднем чемпионате мира по художественной гимнастике в Баку (Азербайджан) две золотые (в упражнениях с обручем и в командных упражнениях) и одну бронзовую (в упражнениях с лентой) медали. Помимо этого в прошлом году спортсменка завоевала четыре золотые медали на летней Универсиаде в Неаполе.

Екатерина Селезнёва является заслуженным мастером спорта, многократной чемпионкой России, двукратной обладательницей Кубка мира.

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