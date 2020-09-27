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Безуглов — о решении WA: всё имеет конец, причём счастливый. Жаль, не все до него доживут

Безуглов — о решении WA: всё имеет конец, причём счастливый. Жаль, не все до него доживут
Другие / Лёгкая атлетика 0

Главный врач мужской национальной сборной команды России по футболу, бывший вице-президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Эдуард Безуглов прокомментировал решение World Athletics продлить рассмотрение дорожной карты ВФЛА до 1 марта 2021 года. Таким образом, международная организация фактически продлила на этот же срок отстранение ВФЛА.

«Когда к власти в любой организации приходят неактуальные в своей привычной среде люди, которые любой ценой хотят удержаться в этой самой власти, ничего хорошего быть не может. Но есть один плюс: ни одна даже самая абсурдная ситуация не может длиться вечно, и всё имеет конец. Причём конец счастливый. Жаль, не все до него доживут», — написал Безуглов на своей странице в "Инстаграме".

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