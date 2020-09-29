Амброс Мартин: был приятно удивлен, что обстановка в Москве практически не изменилась

Главный тренер женской сборной России по гандболу Амброс Мартин рассказал о возвращении в Москву из Сарагосы (Испания) и о работе с командой на сборе в Новогорске.
«Конец лета и начало осени у меня на родине из-за ситуации с коронавирусом были плохим периодом, число заболевших постоянно росло. Снова стали вводиться разные ограничения, кое-кто поговаривает о возможности второй волны пандемии. Находясь в Испании, я был в курсе происходящего в гандболе, смотрел игры Суперлиги и Лиги чемпионов. Лететь в Москву пришлось через Стамбул. Был приятно удивлён, что обстановка в столице России практически не изменилась, всё функционирует более-менее нормально.
В обычной ситуации, если игроки собираются на базе в воскресенье вечером, то к тренировкам они приступают после медосмотра уже в понедельник. Сегодняшняя реальность, увы, другая, приходиться проходить тесты на коронавирус, ждать их результатов, так что первые тренировки, если всё будет нормально, пройдут в среду. В ходе сбора нам придётся ещё раз проходить тестирование.
У нас изначально был расширенный список, включавший шесть запасных, о чём были уведомлены и игроки, и их клубы. И все замены мы провели внутри этого списка. Единственное исключение – Яна Жилинскайте, которую я пригласил на сбор, уже приехав в Новогорск. Мне понадобился ещё один линейный. Яна – опытная гандболистка, к тому же она играет за московский клуб, так что проблем с её приездом не возникло", — цитирует Мартина официальный сайт ФГР.
- 29 сентября 2020
-
14:45
-
14:43
-
14:14
-
13:59
-
10:47
-
09:25
-
09:15
- 28 сентября 2020
-
22:19
-
21:52
-
19:54
-
17:53
-
13:30
-
13:23
- 27 сентября 2020
-
22:57
-
21:48
-
20:14
-
19:34
-
19:30
-
19:16
-
16:20
-
15:47
-
12:22
-
09:40
- 26 сентября 2020
-
22:13
-
20:05
-
15:19
-
11:18
-
10:53
- 25 сентября 2020
-
22:42
-
20:49
-
18:59
-
18:14
-
15:30
-
13:29
-
12:27