Амброс Мартин: был приятно удивлен, что обстановка в Москве практически не изменилась

Главный тренер женской сборной России по гандболу Амброс Мартин рассказал о возвращении в Москву из Сарагосы (Испания) и о работе с командой на сборе в Новогорске.

«Конец лета и начало осени у меня на родине из-за ситуации с коронавирусом были плохим периодом, число заболевших постоянно росло. Снова стали вводиться разные ограничения, кое-кто поговаривает о возможности второй волны пандемии. Находясь в Испании, я был в курсе происходящего в гандболе, смотрел игры Суперлиги и Лиги чемпионов. Лететь в Москву пришлось через Стамбул. Был приятно удивлён, что обстановка в столице России практически не изменилась, всё функционирует более-менее нормально.

В обычной ситуации, если игроки собираются на базе в воскресенье вечером, то к тренировкам они приступают после медосмотра уже в понедельник. Сегодняшняя реальность, увы, другая, приходиться проходить тесты на коронавирус, ждать их результатов, так что первые тренировки, если всё будет нормально, пройдут в среду. В ходе сбора нам придётся ещё раз проходить тестирование.

У нас изначально был расширенный список, включавший шесть запасных, о чём были уведомлены и игроки, и их клубы. И все замены мы провели внутри этого списка. Единственное исключение – Яна Жилинскайте, которую я пригласил на сбор, уже приехав в Новогорск. Мне понадобился ещё один линейный. Яна – опытная гандболистка, к тому же она играет за московский клуб, так что проблем с её приездом не возникло", — цитирует Мартина официальный сайт ФГР.