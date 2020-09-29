Амброс Мартин: мы находимся в ситуации полной неопределённости

Главный тренер женской сборной России по гандболу Амброс Мартин рассказал о своём отношении к переносу матчей в клубных турнирах в связи с пандемией коронавируса.
«Главный вывод, который можно сделать: мы находимся в ситуации полной неопределённости. Переносить игры бесконечно нельзя, может случиться так, что уже не будет свободных дат для проведения матчей, не состоявшихся ранее из-за положительных тестов игроков. Поэтому точно планировать сейчас сложно, можно только надеяться, что дальнейшего обострения обстановки не произойдёт и не возникнет оснований для переноса или отмены декабрьского чемпионата Европы», — приводит слова Мартина официальный сайт ФГР.
Тренер также заверил, что в планы подготовки сборной коррективы не вносились.
«Нет, в целом всё пойдёт по первоначально составленному плану, если только не возникнут какие-либо проблемы, связанные с проведением тестов на COVID-19», — сказал Мартин.
Тренировочный сбор российской команды проходит в Новогорске с 27 сентября по 8 октября.
- 29 сентября 2020
-
14:45
-
14:43
-
14:14
-
13:59
-
10:47
-
09:25
-
09:15
- 28 сентября 2020
-
22:19
-
21:52
-
19:54
-
17:53
-
13:30
-
13:23
- 27 сентября 2020
-
22:57
-
21:48
-
20:14
-
19:34
-
19:30
-
19:16
-
16:20
-
15:47
-
12:22
-
09:40
- 26 сентября 2020
-
22:13
-
20:05
-
15:19
-
11:18
-
10:53
- 25 сентября 2020
-
22:42
-
20:49
-
18:59
-
18:14
-
15:30
-
13:29
-
12:27