Амброс Мартин: мы находимся в ситуации полной неопределённости

Главный тренер женской сборной России по гандболу Амброс Мартин рассказал о своём отношении к переносу матчей в клубных турнирах в связи с пандемией коронавируса.

«Главный вывод, который можно сделать: мы находимся в ситуации полной неопределённости. Переносить игры бесконечно нельзя, может случиться так, что уже не будет свободных дат для проведения матчей, не состоявшихся ранее из-за положительных тестов игроков. Поэтому точно планировать сейчас сложно, можно только надеяться, что дальнейшего обострения обстановки не произойдёт и не возникнет оснований для переноса или отмены декабрьского чемпионата Европы», — приводит слова Мартина официальный сайт ФГР.

Тренер также заверил, что в планы подготовки сборной коррективы не вносились.

«Нет, в целом всё пойдёт по первоначально составленному плану, если только не возникнут какие-либо проблемы, связанные с проведением тестов на COVID-19», — сказал Мартин.

Тренировочный сбор российской команды проходит в Новогорске с 27 сентября по 8 октября.