Российские лыжники и гандболистки допущены к соревнованиям в Норвегии без карантина

Правительство Норвегии разрешило иностранным спортсменам прибыть в страну для участия в Кубке мира по лыжным гонкам и чемпионате Европы по гандболу. Спортсменам, несмотря на пандемию коронавируса, не нужно будет отбывать карантин.

«Сегодня правительство сообщило хорошую новость, введя исключения для участников гонок Кубка мира в Лиллехаммере в декабре. Также важно, что разрешено допускать до 600 человек на соревнования, спортсмены будут разделены на три группы по 200 человек. Это позволит нам составлять планы на зимний сезон практически как обычно», — цитирует президента норвежской лыжной федерации Эрика Рёсте NTB.

Ранее стало известно, что первый этап сезона-2020/2021 Кубка мира по лыжным гонкам, который состоится в Руке (Финляндия), пройдёт без зрителей.