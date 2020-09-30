Чемпионку мира по пауэрлифтингу Анну Тураеву заставили доказать, что она женщина

Шестикратная чемпионка мира по пауэрлифтингу Анна Тураева сообщила, что её дважды заставляли доказывать свой пол перед посадкой на рейс из Санкт-Петербурга в Краснодар с пересадкой в Москве. Сотрудники авиакомпании усомнились, что Тураева — женщина.



«Это было унизительно, при всей очереди меня отчитывали, как малолетку, с вопросами интимного характера. Интересуюсь, в роли кого я по жизни и в постели.

Перед посадкой в Петербурге я, как пятилетний ребёнок, пыталась доказать, что я женщина. Как будто в этом была какая-то необходимость. Было сложно, но я смогла объясниться. По прилёте в Москву история повторилась, только в этот раз меня встретили с агрессией. Мне стало обидно и страшно. Ни капли уважения, чувства такта, субординации. Мне казалось, что я преступница или того хуже. Я ощущала себя максимально беспомощно на глазах у всей очереди, которая наблюдала за происходящим", — написала Тураева в своём «инстаграме».