ВАДА опубликовало список запрещённых препаратов на 2021 год
Всемирное антидопинговое агентство (ВАДA) на официальном сайте опубликовало обновлённый список препаратов, запрещённых спортсменам в 2021 году.
Этот список является одним из шести международных стандартов, обязательных для всех подписавших Всемирный антидопинговый кодекс. В перечне указано, какие препараты запрещено принимать во время и вне соревнований, а также какие из них не допускаются в конкретных видах спорта.
Список публикуется за три месяца до его вступления в силу, чтобы спортсмены и их окружение могли ознакомиться с внесёнными изменениями. Обновлённый список запрещённых веществ был утверждён исполкомом ВАДА 14–15 сентября и вступит в силу 1 января 2021 года.
С полным списком изменений можно ознакомиться на сайте ВАДА.
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