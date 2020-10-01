ЦСКА вышел в групповой турнир гандбольной Лиги Европы

Мужской гандбольный клуб ЦСКА одержал победу в ответном матче с датским «Бьеррингбро-Силькеборгом» и вышел в групповой турнир Лиги Европы. «Армейцы» победили соперника со счётом 32:24, после того как проиграли первую половину встречи со счётом 13:14. Таким образом, в групповом турнире Лиги Европы Россию представят два клуба: помимо ЦСКА это «Чеховские медведи».

Жеребьёвка группового этапа Лиги Европы пройдёт сегодня, 1 октября. Она распределит 24 команды по четырём группам. «Чеховские медведи» попали в третью корзину, ЦСКА – в шестую. Клубы из одной страны на этом этапе будут разведены.

Участники Лиги Европы

Корзина 1: «Адемар Леон» (Испания), «УСАМ Ним» (Франция), «Магдебург» (Германия), «Грундфос Татабанья» (Венгрия).

Корзина 2: «Висла» (Польша), «Динамо» (Румыния), «Кадеттен Шаффхаузен» (Швейцария), «Алингсас» (Швеция).

Корзина 3: «Эурофарм Полистер» (Македония), «Чеховские медведи» (Россия), «Татран Прешов» (Словакия), «Бешикташ Стамбул» (Турция).

Корзина 4: «Феникс Тулуза» (Франция), «Монпелье» (Франция), «Фюксе Берлин» (Германия), «Рейнские львы» (Германия).

Корзина 5: «Файверс» (Австрия), «Нексе» (Хорватия), «Гог Гудме» (Дания), «Спортинг» (Португалия).

Корзина 6: «Металлург» (Македония), «Тримо Требне» (Словения), «Кристианстад» (Швеция), ЦСКА (Россия).