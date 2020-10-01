Каролина Севастьянова показала сексуальные фото в белье

Олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье Каролина Севастьянова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» две новые фотографии. На снимках спортсменка, одетая в бельё, позирует перед камерой.
«Не могу прекратить публиковать такие фото», — подписала она снимки.
Посмотреть снимки можно в «инстаграме» Каролины Севастьяновой.
Вот что написали подписчики в комментариях.
«Не знаю, зачем ты это делаешь, но продолжай».
«Ох, какой типаж...»
«Всех конкуренток в нокаут».
25-летняя Севастьянова — олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье, чемпионка юношеских Олимпийских игр 2010 года в Сингапуре, заслуженный мастер спорта России. Спортсменка объявила о завершении карьеры после Олимпиады 2012 года в Лондоне.
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