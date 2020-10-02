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Франция оказалась под угрозой отстранения от соревнований из-за возможных санкций ВАДА

Франция оказалась под угрозой отстранения от соревнований из-за возможных санкций ВАДА
Другие / Прочие виды спорта 0

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) может отстранить французских спортсменов от соревнований, если в стране не будут урегулированы вопросы с антидопинговой лабораторией.

В настоящее время Французское антидопинговое агентство проводит все тестирования в лаборатории, которая принадлежит государству. В соответствии с новым кодексом ВАДА это может расцениваться как влияние государства на независимость агентства, что влечёт за собой отстранение всех спортсменов от международных соревнований.

«Эту проблему следует решить как можно скорее. Напомню, что мы получили право провести крупные спортивные мероприятия, которые должны быть проведены во Франции. Кроме того наши спортсмены готовятся к Олимпиаде в Токио. Будет обидно, если они из-за некомпетентности чиновников не смогут участвовать в Олимпийских и Паралимпийских играх», — приводит слова бывшего министра спорта Франции Мари-Жорж Бюффе AFP.

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