«Чеховские медведи» и ЦСКА узнали соперников по Лиге Европы

Сегодня в штаб-квартире Европейской федерации гандбола (ЕГФ) в Вене прошла жеребьёвка мужской Лиги Европы. 24 участника были распределены на четыре шестёрки, клубы из одной страны были разведены по разным группам, сообщает пресс-служба ФГР.
«Чеховские медведи» попали в группу А, где их соперниками стали команды: «Адемар Леон» (Испания), «Висла» (Польша), «Феникс Тулуза» (Франция), «Файверс» (Австрия), «Металлург» (Северная Македония).
ЦСКА сыграет в группе С вместе с такими командами, как «Магдебург» (Германия), «Алингсас» (Швеция), «Бешикташ» (Турция), «Монпелье» (Франция), «Нексе» (Хорватия).
Групповой этап начнется 20 октября, а закончится 2 марта 2021 года. Все матчи будут проводиться по вторникам. По четыре лучшие команды каждой группы продолжат борьбу в плей-офф, начиная с 1/8 финала. «Финал четырёх» Лиги Европы пройдёт в мае, место его проведения определится после Нового года.
- 2 октября 2020
-
19:25
-
17:37
-
16:19
-
15:37
-
14:40
-
13:11
-
09:57
-
09:10
- 1 октября 2020
-
23:58
-
22:25
-
20:36
-
20:09
-
16:33
-
15:31
-
14:51
-
10:44
-
10:34
-
09:15
- 30 сентября 2020
-
23:28
-
20:32
-
19:43
-
16:28
-
16:21
-
15:53
- 29 сентября 2020
-
14:45
-
14:43
-
14:14
-
13:59
-
10:47
-
09:25
-
09:15
- 28 сентября 2020
-
22:19
-
21:52
-
19:54
-
17:53