«Чеховские медведи» и ЦСКА узнали соперников по Лиге Европы

Сегодня в штаб-квартире Европейской федерации гандбола (ЕГФ) в Вене прошла жеребьёвка мужской Лиги Европы. 24 участника были распределены на четыре шестёрки, клубы из одной страны были разведены по разным группам, сообщает пресс-служба ФГР.

«Чеховские медведи» попали в группу А, где их соперниками стали команды: «Адемар Леон» (Испания), «Висла» (Польша), «Феникс Тулуза» (Франция), «Файверс» (Австрия), «Металлург» (Северная Македония).

ЦСКА сыграет в группе С вместе с такими командами, как «Магдебург» (Германия), «Алингсас» (Швеция), «Бешикташ» (Турция), «Монпелье» (Франция), «Нексе» (Хорватия).



Групповой этап начнется 20 октября, а закончится 2 марта 2021 года. Все матчи будут проводиться по вторникам. По четыре лучшие команды каждой группы продолжат борьбу в плей-офф, начиная с 1/8 финала. «Финал четырёх» Лиги Европы пройдёт в мае, место его проведения определится после Нового года.