Двукратная олимпийская чемпионка Егорян временно приостановила карьеру

Российская фехтовальщица на саблях Яна Егорян временно приостановила карьеру. Об этом сообщил главный тренер национальной команды и вице-президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов.



«Яна Егорян взяла паузу в карьере. Пока — до Нового года, а там посмотрим. О точных сроках возвращения и перспективах выступить на Олимпийских играх в Токио на данный момент говорить не готов», — цитирует Мамедова «Р-Спорт».



Егорян — двукратная олимпийская чемпионка. Обе медали завоевала на Играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году в индивидуальных и командных соревнованиях. 26-летняя уроженка Еревана — двукратная чемпионка мира, шестикратная победительница чемпионата Европы.

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