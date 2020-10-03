Синхронистка Алла Шишкина: сезон-2020/2021 объявляется открытым!

Двукратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира Алла Шишкина сообщила, что сборная России по синхронному плаванию, вернувшись из отпуска, успешно сдала тесты на коронавирирус и начинает подготовку к Олимпиаде в Токио.
«Скорее ставьте лайк! Наши тесты на COVID пришли, и все они отрицательные. А значит, мы выходим из обсервации, заселяемся в номера, вечером идём в бассейн и… начинаем новый сезон!
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Да, это не опечатка. Старт нового сезона сегодня. Несмотря на то что в прошлом не было ни одних соревнований и вообще весь год прошёл скомкано, нам всем нужно перевернуть эту страницу и начать с чистого листа. Сезон-2020/2021 объявляется открытым», — написала Шишкина на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Аллы Шишкиной в «Инстаграме».
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