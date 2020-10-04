Примож Роглич стал первым словенцем, выигравшим велогонку Льеж — Бастонь — Льеж

Словенский велогонщик Примож Роглич команды Jumbo-Visma выиграл однодневную гонку Льеж — Бастонь — Льеж по дорогам Бельгии, которая входит в календарь Мирового тура.

В финишном спурте после 257 км дистанции Ролич опередил швейцарца Марка Хирши из команды Sunweb, соотечественников Тадея Погачара (UAE-Team Emirates) и Матея Мохорича (Bahrain — McLaren), а также француза Жулиана Алафилиппа (Deceuninck — Quick Step). Вся пятёрка завершила гонку со временем победителя — 6:32.02.

Роглич стал первым словенцем, выигравшим одну из пяти «монументальных классик». Помимо Льеж – Бастонь — Льеж в эту группу велогонок также входят Милан — Сан-Ремо, Тур Фландрии, Париж — Рубе, и Тур Ломбардии.

Ранее в сезоне Роглич на предпоследнем этапе уступил Погачару победу на «Тур де Франс».