Сергей Собянин объявил об открытии коронавирусного госпиталя в ледовом дворце «Крылатское»

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение об открытии двух резервных коронавирусных госпиталей. Они будут организованы в конгрессно-выставочном центре «Сокольники» и в ледовом дворце «Крылатское».

«В связи с высокой динамикой заболеваемости в городе мы приняли решение о вводе в действие первых двух госпиталей – это в „Сокольниках“ и в „Крылатском“. Сами госпитали существуют не отдельно. Они существуют в структуре ведущих московских больниц по борьбе с COVID-19», – приводит слова Собянина M24.

Напомним, на фоне роста заражаемости коронавирусом в Москве ввели домашний режим для хронических больных и горожан старше 65 лет. Кроме того с 5 октября треть сотрудников столичных компаний должны перейти на удалённый режим работы, а школьные каникулы продлили до двух недель.