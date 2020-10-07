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Филиппо Ганна выиграл пятый этап «Джиро д'Италия»

Филиппо Ганна выиграл пятый этап «Джиро д'Италия»
Другие / Велоспорт 0

Итальянец Филиппо Ганна из команды INEOS Grenadiers стал победителем пятого этапа веломногодневки «Джиро д'Италия». Ганна опередил группу преследователей из 22 гонщиков на 34 секунды. Второе место в финишном спурте вырвал австриец Патрик Конрад (Bora-Hansgrohe), замкнул тройку лучших португалец Жоау Алмейда (Deceuninck-Quick Step). Россиянин Ильнур Закарин из CCC финишировал 18-м.

Лидерство в общем зачёте сохранил Алмейда. Закарин занимает 13-е место.

Велошоссе. «Джиро д’Италия». 5-й этап. Милето – Камильятелло-Силано, 225 км

1. Филиппо Ганна (Италия, INEOS Grenadiers) – 5:59.17
2. Патрик Конрад (Австрия, BORA – hansgrohe) – отставание 0.34
3. Жоау Алмейда (Португалия, Deceuninck – Quick Step) – то же отставание…
18. Ильнур Закарин (Россия, CCC) – то же отставание…
52. Павел Кочетков (Россия, CCC) — +8.57.

Общий зачёт после 5-го этапа

1. Жоау Алмейда (Португалия, Deceuninck – Quick Step) – 17:06.23
2. Пельо Бильбао (Испания, Bahrain McLaren) – +0.43.
3. Вилко Келдерман (Нидерланды, Sunweb) – +0.48.
13. Ильнур Закарин (Россия, CCC) – +1.44…
51. Павел Кочетков (Россия, CCC) – +21.16.

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