Филиппо Ганна выиграл пятый этап «Джиро д'Италия»

Итальянец Филиппо Ганна из команды INEOS Grenadiers стал победителем пятого этапа веломногодневки «Джиро д'Италия». Ганна опередил группу преследователей из 22 гонщиков на 34 секунды. Второе место в финишном спурте вырвал австриец Патрик Конрад (Bora-Hansgrohe), замкнул тройку лучших португалец Жоау Алмейда (Deceuninck-Quick Step). Россиянин Ильнур Закарин из CCC финишировал 18-м.
Лидерство в общем зачёте сохранил Алмейда. Закарин занимает 13-е место.
Велошоссе. «Джиро д’Италия». 5-й этап. Милето – Камильятелло-Силано, 225 км
1. Филиппо Ганна (Италия, INEOS Grenadiers) – 5:59.17
2. Патрик Конрад (Австрия, BORA – hansgrohe) – отставание 0.34
3. Жоау Алмейда (Португалия, Deceuninck – Quick Step) – то же отставание…
18. Ильнур Закарин (Россия, CCC) – то же отставание…
52. Павел Кочетков (Россия, CCC) — +8.57.
Общий зачёт после 5-го этапа
1. Жоау Алмейда (Португалия, Deceuninck – Quick Step) – 17:06.23
2. Пельо Бильбао (Испания, Bahrain McLaren) – +0.43.
3. Вилко Келдерман (Нидерланды, Sunweb) – +0.48.
13. Ильнур Закарин (Россия, CCC) – +1.44…
51. Павел Кочетков (Россия, CCC) – +21.16.
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