Страус посоревновался с велогонщиками в ЮАР и едва не выиграл

В ЮАР страус присоединился к шоссейной велогонке, проходившей вдоль мыса Кейп-Пойнт, и сумел опередить всех участников соревнований, кроме лидера Бена. Вот что написал о случившемся один из велосипедистов, опубликовавший видео на своём канале в YouTube.

«Мы наслаждались живописной поездкой по национальному парку Кейп-Пойнт, одному из самых красивых мест на полуострове Кейп. Когда мы ехали по холмам и любовались красотой, Робин заметила странную птицу, бегущую с пелотоном. Я понял, что страус преследует нашего сильнейшего гонщика Бена. Я взял телефон и начал снимать: проскользнул мимо других гонщиков и запечатлел схватку Бена и страуса», — написал Даниэль Сасс.

Также Даниэль рассказал, что в азарте погони птица едва не нокаутировала его, но вскоре страус сдался, довольствовавшись вторым местом, и возобновил размеренную прогулку по африканским холмам. Скорость бегущего страуса может достигать 70 км/ч.

Видео можно посмотреть на канале Даниэля Сасса в YouTube.