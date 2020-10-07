Страус посоревновался с велогонщиками в ЮАР и едва не выиграл

В ЮАР страус присоединился к шоссейной велогонке, проходившей вдоль мыса Кейп-Пойнт, и сумел опередить всех участников соревнований, кроме лидера Бена. Вот что написал о случившемся один из велосипедистов, опубликовавший видео на своём канале в YouTube.
«Мы наслаждались живописной поездкой по национальному парку Кейп-Пойнт, одному из самых красивых мест на полуострове Кейп. Когда мы ехали по холмам и любовались красотой, Робин заметила странную птицу, бегущую с пелотоном. Я понял, что страус преследует нашего сильнейшего гонщика Бена. Я взял телефон и начал снимать: проскользнул мимо других гонщиков и запечатлел схватку Бена и страуса», — написал Даниэль Сасс.
Также Даниэль рассказал, что в азарте погони птица едва не нокаутировала его, но вскоре страус сдался, довольствовавшись вторым местом, и возобновил размеренную прогулку по африканским холмам. Скорость бегущего страуса может достигать 70 км/ч.
Видео можно посмотреть на канале Даниэля Сасса в YouTube.
- 8 октября 2020
-
00:02
- 7 октября 2020
-
22:48
-
22:15
-
20:45
-
18:45
-
16:00
-
11:02
-
09:47
-
00:49
- 6 октября 2020
-
23:21
-
22:52
-
21:41
-
19:58
-
19:12
-
17:36
-
17:25
-
17:09
-
13:40
-
13:30
-
13:20
-
12:14
-
09:28
- 5 октября 2020
-
23:48
-
22:32
-
22:03
-
21:22
-
20:12
-
15:48
-
13:19
-
12:51
-
12:01
-
11:35
-
11:21
- 4 октября 2020
-
21:00
-
19:12