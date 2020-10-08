Алла Шишкина — о подругах по команде: даже с одинаковым макияжем мы разные

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина сделала сравнительную подборку из фотографий своих подруг по команде на соревнованиях и в обычной жизни.
«Ну и страшилы. «В макияже не узнать, кто есть кто». «Вы все на одно лицо». «Страшные. Намалёваны очень сильно, да ещё эти прищепки на носу...» Такие фразы я слышу очень часто. И честно скажу, что это обидно. Мы все очень разные и каждая по-своему прекрасна.
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Я искренне считаю, что у нас очень красивая команда, а одинаковый образ — это часть нашей работы, тем более, что если присмотреться поближе, то даже с одинаковым макияжем мы разные. Хорошо парням-синхронистам — зализал волосы желатином и уже красавчик», — написала Шишкина на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Аллы Шишкиной в «Инстаграме».
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