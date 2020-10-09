«Когда тренер сказал надеть маску». Юлия Ефимова потренировалсь в необычном костюме

Трёхкратный призёр летних Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы, российская пловчиха Юлия Ефимова показала видео тренировки в тренажёрном зале. На спортсменке надета голова от ростовой фигуры обезьяны.
«Когда тренер сказал, что нужно надеть маску в тренажёрном зале», — написала Ефимова на своей странице в «Инстаграме».
Видео можно посмотреть на странице Юлии Ефимовой в «Инстаграме».
28-летняя Юлия Ефимова — рекордсмен по количеству медалей чемпионатов мира среди советских и российских пловцов, у неё 17 завоёванных наград (шесть золотых, семь серебряных и четыре бронзовые). Кроме того Юлия входит в первую десятку лучших пловцов в истории чемпионатов мира по общему количеству наград на индивидуальных дистанциях: у российской спортсменки 15 медалей.
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