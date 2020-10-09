Француз Арно Демар выиграл седьмой этап «Джиро д'Италия»

Французский гонщик Арно Демар из команды Groupama — FDJ одержал победу на седьмом этапе веломногодневки «Джиро д'Италия». Демар стал лучшим из 68 гонщиков, финишировавшим с одним временем. Среди них был и россиянин Ильнур Закарин из команды CCC, который занял на этапе 35-е место.
Велошоссе. «Джиро д’Италия». 7-й этап. Матера – Бриндизи, 143 км
1. Арно Демар (Франция, Groupama – FDJ) – 2:47.28
2. Петер Саган (Словакия, BORA – hansgrohe) – то же время
3. Майкл Мэттьюс (Австралия, Sunweb) – то же время…
35. Ильнур Закарин (Россия, CCC) – то же время…
126. Павел Кочетков (Россия, CCC) – отставание 1.15.
Общий зачёт после 7-го этапа
1. Жоау Алмейда (Португалия, Deceuninck – Quick Step) – 24:48.29
2. Пейо Бильбао (Испания, Bahrain McLaren) – +0.43
3. Вилко Кельдерман (Нидерланды, Sunweb) – +0.48…
13. Ильнур Закарин (Россия, CCC) – +1.44…
50. Павел Кочетков (Россия, CCC) – +22.54.
- 9 октября 2020
-
19:58
-
19:44
-
19:14
-
17:20
-
16:30
-
16:09
-
13:18
-
11:20
-
09:17
-
08:12
-
01:03
- 8 октября 2020
-
22:55
-
20:58
-
19:55
-
18:57
-
13:51
-
10:18
-
09:12
-
00:48
-
00:02
- 7 октября 2020
-
22:48
-
22:15
-
20:45
-
18:45
-
16:00
-
11:02
-
09:47
-
00:49
- 6 октября 2020
-
23:21
-
22:52
-
21:41
-
19:58
-
19:12
-
17:36
-
17:25