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Француз Арно Демар выиграл седьмой этап «Джиро д'Италия»

Француз Арно Демар выиграл седьмой этап «Джиро д'Италия»
Другие / Велоспорт 0

Французский гонщик Арно Демар из команды Groupama — FDJ одержал победу на седьмом этапе веломногодневки «Джиро д'Италия». Демар стал лучшим из 68 гонщиков, финишировавшим с одним временем. Среди них был и россиянин Ильнур Закарин из команды CCC, который занял на этапе 35-е место.

Велошоссе. «Джиро д’Италия». 7-й этап. Матера – Бриндизи, 143 км

1. Арно Демар (Франция, Groupama – FDJ) – 2:47.28
2. Петер Саган (Словакия, BORA – hansgrohe) – то же время
3. Майкл Мэттьюс (Австралия, Sunweb) – то же время…
35. Ильнур Закарин (Россия, CCC) – то же время…
126. Павел Кочетков (Россия, CCC) – отставание 1.15.

Общий зачёт после 7-го этапа

1. Жоау Алмейда (Португалия, Deceuninck – Quick Step) – 24:48.29
2. Пейо Бильбао (Испания, Bahrain McLaren) – +0.43
3. Вилко Кельдерман (Нидерланды, Sunweb) – +0.48…
13. Ильнур Закарин (Россия, CCC) – +1.44…
50. Павел Кочетков (Россия, CCC) – +22.54.

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