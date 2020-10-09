Француз Арно Демар выиграл седьмой этап «Джиро д'Италия»

Французский гонщик Арно Демар из команды Groupama — FDJ одержал победу на седьмом этапе веломногодневки «Джиро д'Италия». Демар стал лучшим из 68 гонщиков, финишировавшим с одним временем. Среди них был и россиянин Ильнур Закарин из команды CCC, который занял на этапе 35-е место.

Велошоссе. «Джиро д’Италия». 7-й этап. Матера – Бриндизи, 143 км

1. Арно Демар (Франция, Groupama – FDJ) – 2:47.28

2. Петер Саган (Словакия, BORA – hansgrohe) – то же время

3. Майкл Мэттьюс (Австралия, Sunweb) – то же время…

35. Ильнур Закарин (Россия, CCC) – то же время…

126. Павел Кочетков (Россия, CCC) – отставание 1.15.

Общий зачёт после 7-го этапа

1. Жоау Алмейда (Португалия, Deceuninck – Quick Step) – 24:48.29

2. Пейо Бильбао (Испания, Bahrain McLaren) – +0.43

3. Вилко Кельдерман (Нидерланды, Sunweb) – +0.48…

13. Ильнур Закарин (Россия, CCC) – +1.44…

50. Павел Кочетков (Россия, CCC) – +22.54.