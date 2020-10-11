Московский «КПРФ» стал бронзовым призёром Лиги чемпионов по мини-футболу. В поединке за третье место «Финала четырёх», который проходит в Барселоне (Испания), «КПРФ» в серии послематчевых пенальти нанёс поражение «Тюмени».
Основное время матча завершилось вничью 2:2. «КПРФ» дважды отыгрался. На голы Таффи и Ивана Милованова ответили Артём Ниязов и Янар Асанов. В серии послематчевых пенальти футболисты «КПРФ» реализовали три из четырёх ударов, «Тюмени» — один.
За первое место позднее сыграют две испанские команды – «Барселона» и «Мурсия», которые накануне в полуфинальных матчах обыграли российские клубы.
Мини-футбол. Лига чемпионов. «Финал четырёх»
Матч за 3-е место
«КПРФ» (Россия) — «Тюмень» (Россия) — 2:2 (3:1 — пен.)
Голы: Ниязов, 35. Асадов, 40 — Таффи, 18. Милованов, 38
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