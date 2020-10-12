Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв провёл встречу с президентом Немецкого гандбольного союза Андреасом Михельманном после матча ЦСКА с дортмундской «Боруссией», сообщает пресс-служба ФГР.
Стороны переговорили о возможном сотрудничестве, ситуации в гандболе и работе в условиях пандемии коронавируса. Помимо этого главы федераций выразили желание организовать дни гандбола как в Германии, так и в России, чтобы объединить матчи сборных команд двух стран, детские соревнования и другие мероприятия.
«Германию можно считать образцом с точки зрения развития массового спорта. Гандболом в стране занимается около 800 тысяч человек! Однако есть и проблемы – например, с переходом детей в профессиональный спорт, с отношениями между союзом и бундеслигой, с сочетанием интересов клубов и сборных команд. Было интересно узнать, как коллеги работают над решением этих вопросов. Тем более, что некоторые из них актуальны и для России. В частности, мы также серьезно озабочены выстраиванием пирамиды, ведущей талантливых гандболистов от секций и спортивных школ в профессиональные клубы и сборную», — прокомментировал Шишкарёв.
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