Исинбаева объяснила, почему запуталась на совещании с Путиным

Знаменитая легкоатлетка Елена Исинбаева рассказала, почему запуталась в ходе заседания совета по развитию физкультуры и спорта, в котором принял участие президент России Владимир Путин.

«Завлечь как можно больше студентов в здоровый образ жизни. Это общая цель нашей страны, это ваша, ваша… ваша цель… Но наша задача… Вернее нет… ээээ… В общем, то, что вы сказали сделать, мы это делаем», — сказала Исинбаева на совещании 6 октября, объясняя задачи массового спорта.

По словам Исинбаевой, она переволновалась, так как говорила на действительно важные для нее темы.

«Я не могу молчать, потому что люблю спорт и болею за него душой. У меня вообще жизнь — спорт, а вся моя настоящая работа бесплатная...» — объяснила она в передаче «Вечерний Ургант».

По словам спортсменки, она как председатель ассоциации студенческих спортивных клубов не знала, кому конкретно адресовать своё сообщение, ведь оно касалось всех присутствующих на собрании.

«Я просто не могла сообразить, кому конкретно, потому что это общая наша задача, и в итоге растерялась… Когда выступаешь перед президентом, реально мысли путаются, но суть была сказана», — добавила она.