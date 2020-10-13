Гандбольный ЦСКА возглавил главный тренер сборной России Петкович
Главный тренер сборной России по гандболу Велимир Петкович возглавил мужской гандбольный ЦСКА, сообщает пресс-служба московского клуба.
«Приветствуем в команде московских «армейцев»! Уверены, что вместе нас ждёт много ярких красивых побед и трофеев!» — говорится в сообщении.
На посту главного тренера Петкович сменил Олега Кулешова. О том, что Кулешов покинул клуб, стало известно сегодня, 13 октября.
Ранее Петкович работал в различных немецких и австрийских клубах. С 2016 по 2020 год он возглавлял «Фюксе Берлин». Немецкий клуб в 2018 году выиграл Кубок ЕГФ.
В нынешнем сезоне ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России после семи туров. 16 октября «армейцам» предстоит домашняя встреча с «Сунгулем».
Олег Кулешов покинул пост главного тренера гандбольного ЦСКА
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