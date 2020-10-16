Шишкарёв поставил задачу женской сборной России выйти в финал ЧЕ по гандболу

Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарёв рассказал, что думает по поводу шансов женской сборной России на чемпионате Европы, который пройдёт в декабре.
«Нас ждёт декабрьский чемпионат Европы среди женщин, который пройдёт в Дании и Норвегии. Наши девочки начинают играть в Дании в городе Фридрихсхафене, затем, дай бог, будет выход в следующий этап и финал в Норвегии. Возможно, даже сыграем с Норвегией, посмотрим.
Оцениваю наши шансы очень высоко. У нас практически оптимальный состав, не так много травмированных. Небольшое повреждение у Дарьи Дмитриевой, она восстанавливается и обретает былую форму. Дарья — наш капитан и лидер. Думаю, буквально через неделю она будет в строю.
У нас приличная конкуренция на каждую из позиций, наверное, за исключением позиции вратаря и правого полусреднего. Мы вправе верить в эту команду и ставить конкретную задачу — дойти до финала соревнований», — передаёт слова Шишкарёва корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
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