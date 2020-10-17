Солдатова выложила новые фото и предложила выбрать лучшее
Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» новую запись. Спортсменка выложила несколько фотографий и предложила подписчикам выбрать лучшее.
«Гуляли, ну и пару фото заодно сделали. Какое лучше — 1-е, 2-е, 3-е, 4-е или 5-е?» — написала Солдатова.
Запись можно посмотреть в «инстаграме» Солдатовой.
22-летняя Александра Солдатова — чемпионка мира в командном зачёте (2014, 2015, 2018), чемпионка мира в упражнении с лентой (2018), чемпионка Европы в командном зачёте (2015, 2017, 2019), чемпионка России в индивидуальном многоборье (2016).
«На районе». Солдатова показала растяжку на уличных тренажёрах
- 17 октября 2020
-
11:13
-
03:00
- 16 октября 2020
-
23:37
-
23:03
-
22:34
-
20:17
-
18:54
-
18:39
-
18:25
-
17:37
-
16:30
-
15:27
-
15:09
-
14:35
-
14:14
-
13:10
-
11:13
-
10:50
-
09:42
- 15 октября 2020
-
20:38
-
17:39
-
14:24
-
10:34
-
10:00
-
00:31
- 14 октября 2020
-
22:59
-
20:10
-
11:29
-
11:27
- 13 октября 2020
-
20:17
-
18:47
-
15:21
-
13:55
-
12:54
-
12:26
Партнерский контент