Солдатова выложила новые фото и предложила выбрать лучшее

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» новую запись. Спортсменка выложила несколько фотографий и предложила подписчикам выбрать лучшее.

«Гуляли, ну и пару фото заодно сделали. Какое лучше — 1-е, 2-е, 3-е, 4-е или 5-е?» — написала Солдатова.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Солдатовой.

22-летняя Александра Солдатова — чемпионка мира в командном зачёте (2014, 2015, 2018), чемпионка мира в упражнении с лентой (2018), чемпионка Европы в командном зачёте (2015, 2017, 2019), чемпионка России в индивидуальном многоборье (2016).