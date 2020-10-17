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«Разве не прекрасно?» Гимнастка Севастьянова показал эффектные фото в купальнике

«Разве не прекрасно?» Гимнастка Севастьянова показал эффектные фото в купальнике
Другие / Прочие виды спорта 0

Олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье Каролина Севастьянова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» новую запись. Спортсменка показала новые фото в купальнике, продемонстрировав прекрасную фигуру. Севастьянова, судя по фотографиям, позировала в бассейне в гостинице в Милане (Италия).

«Разве это не прекрасно?» — подписала фото спортсменка.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Севастьяновой.

25-летняя Севастьянова — олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье, чемпионка юношеских Олимпийских игр 2010 года в Сингапуре, заслуженный мастер спорта России. Спортсменка объявила о завершении карьеры после Олимпиады 2012 года в Лондоне.

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